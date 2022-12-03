Нидерланды - США: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В субботу, 3 декабря, стартует стадия плей-офф чемпионата мира по футболу. Откроет ее поединок между сборными Нидерландов и США. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.
Нидерланды
Голландская сборная вышла из группы с первого места.
Сенегал — Нидерланды — 0:2
Нидерланды — Эквадор — 1:1
Нидерланды — Катар — 2:0
США
Американцы заняли в своей группе второе место, после англичан.
США — Уэльс — 1:1
Англия — США — 0:0
Иран — США — 0:1
История встреч
Сборные провели между собой пять товарищеских поединков.
- 2015. Нидерланды — США — 3:4
- 2010. Нидерланды — США — 2:1
- 2004. Нидерланды — США — 1:0
- 2002. США — Нидерланды — 0:2
- 1998. США — Нидерланды — 0:2
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают фаворитом поединка европейскую команду. Котировки на основное время: победа Нидерландов — 1,95, ничья — 3,30, победа США — 4,10. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Нидерланды — 1,44, США — 2,55.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
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