Нидерланды - США: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В субботу, 3 декабря, стартует стадия плей-офф чемпионата мира по футболу. Откроет ее поединок между сборными Нидерландов и США. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Нидерланды

Голландская сборная вышла из группы с первого места.

Сенегал — Нидерланды — 0:2

Нидерланды — Эквадор — 1:1

Нидерланды — Катар — 2:0

США

Американцы заняли в своей группе второе место, после англичан.

США — Уэльс — 1:1

Англия — США — 0:0

Иран — США — 0:1

История встреч

Сборные провели между собой пять товарищеских поединков.

2015. Нидерланды — США — 3:4

2010. Нидерланды — США — 2:1

2004. Нидерланды — США — 1:0

2002. США — Нидерланды — 0:2

1998. США — Нидерланды — 0:2

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают фаворитом поединка европейскую команду. Котировки на основное время: победа Нидерландов — 1,95, ничья — 3,30, победа США — 4,10. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Нидерланды — 1,44, США — 2,55.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.

А потом в Интернете разгорелись новые споры — о голе Японии в ворота Испании. Болельщики были уверены, что мяч пересек линию поля перед голевой передачей.