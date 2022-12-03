Нідерланди — США: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У суботу, 3 грудня, стартує стадія плей-офф чемпіонату світу з футболу. Відкриє її поєдинок між збірними Нідерландів та США. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Нідерланди

Голландська збірна вийшла із групи з першого місця.

Сенегал — Нідерланди — 0:2

Нідерланди — Еквадор — 1:1

Нідерланди — Катар — 2:0

США

Американці посіли у своїй групі друге місце після англійців.

США — Уельс — 1:1

Англія — США — 0:0

Іран — США — 0:1

Історія зустрічей

Збірні провели між собою п’ять товариських поєдинків.

2015. Нідерланди — США — 3:4

2010. Нідерланди — США — 2:1

2004. Нідерланди — США — 1:0

2002. США — Нідерланди — 0:2

1998. США — Нідерланди — 0:2

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають фаворитом поєдинку європейську команду. Котирування на основний час: перемога Нідерландів – 1,95, нічия – 3,30, перемога США – 4,10. Коефіцієнт на вихід до чвертьфіналу: Нідерланди – 1,44, США – 2,55.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

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