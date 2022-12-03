Нідерланди — США: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У суботу, 3 грудня, стартує стадія плей-офф чемпіонату світу з футболу. Відкриє її поєдинок між збірними Нідерландів та США. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.
Нідерланди
Голландська збірна вийшла із групи з першого місця.
Сенегал — Нідерланди — 0:2
Нідерланди — Еквадор — 1:1
Нідерланди — Катар — 2:0
США
Американці посіли у своїй групі друге місце після англійців.
США — Уельс — 1:1
Англія — США — 0:0
Іран — США — 0:1
Історія зустрічей
Збірні провели між собою п’ять товариських поєдинків.
- 2015. Нідерланди — США — 3:4
- 2010. Нідерланди — США — 2:1
- 2004. Нідерланди — США — 1:0
- 2002. США — Нідерланди — 0:2
- 1998. США — Нідерланди — 0:2
Хто фаворит
У букмекерських конторах вважають фаворитом поєдинку європейську команду. Котирування на основний час: перемога Нідерландів – 1,95, нічия – 3,30, перемога США – 4,10. Коефіцієнт на вихід до чвертьфіналу: Нідерланди – 1,44, США – 2,55.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
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