Мессі сам привітав себе з ювілеєм! Аргентина зі скрипом пройшла до чвертьфіналу

Аргентинці обіграли Австралію

Ліонель Мессі провів 1000-й матч у професійній кар’єрі! Це сталося у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Мексика.

Перший тайм був неймовірно нудним. Але врятував ситуацію ювіляр. З нічого Мессі організував гол, просто як у більярді відправив м’яч під штангу.

Після перерви цікавіше на полі не стало. А гол знову виник із повітря. Воротар збірна Австралії вирішив виконати кілька фінтів у власному штрафному майданчику, м’яч відібрав Альварес і відправив його в порожні ворота.

Австралія таки повернула інтригу у матчі. Гудвін вирішив пробити з дальньої дистанції і м’яч рикошетом від захисника шпурнув у аргентинські ворота.

Аргентина — Австралія — 2:1

Гол Мессі

Гол Альвареса

Гол Гудвіна

Раніше ми писали, що фахівці ніяк не могли визначити, хто забив гол у ворота Уругваю – Кріштіану Роналду чи Бруну Фернандеш.

А потім в Інтернеті розгорілися нові суперечки — про гол Японії у ворота Іспанії. Вболівальники були впевнені, що м’яч перетнув лінію поля перед гольовою передачею.