Мессі сам привітав себе з ювілеєм! Аргентина зі скрипом пройшла до чвертьфіналу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Аргентинці обіграли Австралію
Ліонель Мессі провів 1000-й матч у професійній кар’єрі! Це сталося у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Мексика.
Перший тайм був неймовірно нудним. Але врятував ситуацію ювіляр. З нічого Мессі організував гол, просто як у більярді відправив м’яч під штангу.
Після перерви цікавіше на полі не стало. А гол знову виник із повітря. Воротар збірна Австралії вирішив виконати кілька фінтів у власному штрафному майданчику, м’яч відібрав Альварес і відправив його в порожні ворота.
Австралія таки повернула інтригу у матчі. Гудвін вирішив пробити з дальньої дистанції і м’яч рикошетом від захисника шпурнув у аргентинські ворота.
Аргентина — Австралія — 2:1
Гол Мессі
Гол Альвареса
Гол Гудвіна
Раніше ми писали, що фахівці ніяк не могли визначити, хто забив гол у ворота Уругваю – Кріштіану Роналду чи Бруну Фернандеш.
А потім в Інтернеті розгорілися нові суперечки — про гол Японії у ворота Іспанії. Вболівальники були впевнені, що м’яч перетнув лінію поля перед гольовою передачею.