Аргентина — Австралія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

Стадія плей-офф чемпіонату світу з футболу стартує 3 грудня. Цього дня у 1/8 фіналу зіграють збірні Аргентини та Австралії. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Аргентина

Команда вийшла із групи з першого місця.

Аргентина — Саудівська Аравія — 1:2

Аргентина — Мексика — 2:0

Польща — Аргентина — 0:2

Австралія

Австралійці у своїй групі лише за різницею м’ячів пропустили вперед чинних чемпіонів світу французів.

Франція — Австралія — 4:1

Туніс — Австралія — 0:1

Австралія — Данія — 1:0

Історія зустрічей

Сім разів грали між собою команди, перевага на боці аргентинців.

2007. Австралія — Аргентина — 0:1

2005. Австралія — Аргентина — 2:4

1995. Аргентина — Австралія — 2:0

1993. Аргентина — Австралія — 1:0

1993. Австралія — Аргентина — 1:1

1992. Аргентина — Австралія — 2:0

1988. Австралія — Аргентина — 4:1

Хто фаворит

Природно, що букмекери не сумніваються в успіху Мессі та компанії. Котирування на основний час: перемога Аргентини – 1,22, нічия – 6,60, перемога Австралії – 17,00. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Аргентина – 1,08, Австралія – 9,00.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

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