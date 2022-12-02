Аргентина — Австралія: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
Стадія плей-офф чемпіонату світу з футболу стартує 3 грудня. Цього дня у 1/8 фіналу зіграють збірні Аргентини та Австралії. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.
Аргентина
Команда вийшла із групи з першого місця.
Аргентина — Саудівська Аравія — 1:2
Аргентина — Мексика — 2:0
Польща — Аргентина — 0:2
Австралія
Австралійці у своїй групі лише за різницею м’ячів пропустили вперед чинних чемпіонів світу французів.
Франція — Австралія — 4:1
Туніс — Австралія — 0:1
Австралія — Данія — 1:0
Історія зустрічей
Сім разів грали між собою команди, перевага на боці аргентинців.
- 2007. Австралія — Аргентина — 0:1
- 2005. Австралія — Аргентина — 2:4
- 1995. Аргентина — Австралія — 2:0
- 1993. Аргентина — Австралія — 1:0
- 1993. Австралія — Аргентина — 1:1
- 1992. Аргентина — Австралія — 2:0
- 1988. Австралія — Аргентина — 4:1
Хто фаворит
Природно, що букмекери не сумніваються в успіху Мессі та компанії. Котирування на основний час: перемога Аргентини – 1,22, нічия – 6,60, перемога Австралії – 17,00. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Аргентина – 1,08, Австралія – 9,00.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
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А потім в Інтернеті розгорілися нові суперечки — про гол Японії у ворота Іспанії. Вболівальники були впевнені, що м’яч перетнув лінію поля перед гольовою передачею.