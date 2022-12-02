Аргентина - Австралия: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

Стадия плей-офф чемпионата мира по футболу стартует 3 декабря. В этот день в 1/8 финала сыграют сборные Аргентины и Австралии. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Аргентина

Команда вышла из группы с первого места.

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2

Аргентина — Мексика — 2:0

Польша — Аргентина — 0:2

Австралия

Австралийцы в своей группе лишь по разнице мячей пропустили вперед действующих чемпионов мира французов.

Франция — Австралия — 4:1

Тунис — Австралия — 0:1

Австралия — Дания — 1:0

История встреч

Семь раз играли между собой команды, преимущество на стороне аргентинцев.

2007. Австралия — Аргентина — 0:1

2005. Австралия — Аргентина — 2:4

1995. Аргентина — Австралия — 2:0

1993. Аргентина — Австралия — 1:0

1993. Австралия — Аргентина — 1:1

1992. Аргентина — Австралия — 2:0

1988. Австралия — Аргентина — 4:1

Кто фаворит

Естественно, что букмекеры не сомневаются в успехе Месси и компании. Котировки на основное время: победа Аргентины — 1,22, ничья — 6,60, победа Австралии — 17,00. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Аргентина — 1,08, Австралия — 9,00.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.

А потом в Интернете разгорелись новые споры — о голе Японии в ворота Испании. Болельщики были уверены, что мяч пересек линию поля перед голевой передачей.