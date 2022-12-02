Аргентина - Австралия: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
Стадия плей-офф чемпионата мира по футболу стартует 3 декабря. В этот день в 1/8 финала сыграют сборные Аргентины и Австралии. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.
Аргентина
Команда вышла из группы с первого места.
Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2
Аргентина — Мексика — 2:0
Польша — Аргентина — 0:2
Австралия
Австралийцы в своей группе лишь по разнице мячей пропустили вперед действующих чемпионов мира французов.
Франция — Австралия — 4:1
Тунис — Австралия — 0:1
Австралия — Дания — 1:0
История встреч
Семь раз играли между собой команды, преимущество на стороне аргентинцев.
- 2007. Австралия — Аргентина — 0:1
- 2005. Австралия — Аргентина — 2:4
- 1995. Аргентина — Австралия — 2:0
- 1993. Аргентина — Австралия — 1:0
- 1993. Австралия — Аргентина — 1:1
- 1992. Аргентина — Австралия — 2:0
- 1988. Австралия — Аргентина — 4:1
Кто фаворит
Естественно, что букмекеры не сомневаются в успехе Месси и компании. Котировки на основное время: победа Аргентины — 1,22, ничья — 6,60, победа Австралии — 17,00. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Аргентина — 1,08, Австралия — 9,00.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
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