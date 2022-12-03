Месси сам себя поздравил с юбилеем! Аргентина со скрипом прошла в четвертьфинал

Ошибка австралийского вратаря и сейв аргентинского голкипера решили исход встречи

Лионель Месси провел 1000-й матч в профессиональной карьере! Это случилось в 1/8 финала чемпионата мира. Мы вели онлайн-трансляцию матча Аргентина — Австралия.

Первый тайм был невероятно скучным. Но спас ситуацию юбиляр. Из ничего Месси организовал гол, просто как в бильярде отправил мяч под штангу.

После перерыва интересней на поле не стало. А гол снова возник из воздуха. Вратарь сборная Австралии решил исполнить несколько финтов в собственной штрафной, мяч отобрал Альварес и отправил его в пустые ворота.

Австралия таки вернула интригу в матче. Гудвин решил пробить с дальней дистанции и мяч рикошетом от защитника юркнул в аргентинские ворота. А на седьмой компенсированной минуте невероятный сейв совершил аргентинский вратарь, который остановил мяч после удара Коула.

Аргентина побеждает и в 1/4 финала ее ждет более солидный соперник — сборная Нидерландов.

Аргентина — Австралия — 2:1

Голы: Месси (35), Альварес (57) — Гудвин (77)

Аргентина: Э. Мартинес, Молина (Монтиель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 71), Маккаллистер (Паласиос, 79), де Пауль, Фернандес, Альварес (Лаутаро Мартинес, 72), Месси, Гомес (Лисандро Мартинес, 49).

Австралия: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бегич, Леки (Куол, 72), Ирвин, Муй, Баккус (Хрустич, 58), Дюк (Макларен, 72), Макгри (Гудвин, 58).

Гол Месси

Гол Альвареса

Гол Гудвина

Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.

А потом в Интернете разгорелись новые споры — о голе Японии в ворота Испании. Болельщики были уверены, что мяч пересек линию поля перед голевой передачей.