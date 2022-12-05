Имя Месси фигурирует в делах китайской мафии: речь идет о сумасшедших суммах

Билеты на четвертьфинал ЧМ-2022 продаются в пять раз дороже номинала

На чемпионате мира по футболу сформировалась первая четвертьфинальная пара. Это будет матч Аргентины и Нидерландов. В 1/8 финала аргентинцы прошли Австралию, а голландцы обыграли США.

И теперь представители китайской мафии перепродают билеты на четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов в пять раз раз дороже номинальной стоимости, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, китайская мафия использует тот факт, что мундиаль в Катаре с большой долей вероятности станет последним в карьере для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. И этот матч тоже может стать его последней игрой.

Перекупщики настаивают на том, что увидеть игру аргентинца вживую — это уникальная возможность, которой должен воспользоваться хотя бы раз в жизни каждый болельщик.

Билет на четвертьфинал с участием Аргентины и Нидерландов предлагается купить по цене от 4500 до 7500 евро в зависимости от категории, что превышает номинальную стоимость в пять раз.

Матч Аргентины и Нидерландов состоится 9 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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