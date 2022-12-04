Бразилія — Корея: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція матчу з відео повтором голів
У понеділок, 5 грудня, відбудеться матч плей-офф чемпіонату світу з футболу. У 1/8 фіналу зустрічаються збірні Бразилії та Південної Кореї. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн текстову трансляцію матчу із повторами голів.
Бразилія
П’ятиразові чемпіони світу посіли перше місце у групі, навіть програвши Камеруну.
Бразилія – Сербія – 2:0
Бразилія — Швейцарія — 1:0
Камерун – Бразилія – 1:0
Південна Корея
Корейці змогли вийти з групи лише завдяки більшій кількості забитих голів, ніж у Уругваю.
Уругвай – Південна Корея – 0:0
Південна Корея – Гана – 2:3
Південна Корея – Португалія – 2:1
Історія зустрічей
На міжнародній арені національні збірні сім разів перетиналися між собою. У тому числі грали влітку цього року.
- 2022. Південна Корея — Бразилія — 1:5
- 2019. Бразилія — Південна Корея — 3:0
- 2013. Південна Корея — Бразилія — 0:2
- 2002. Південна Корея — Бразилія — 2:3
- 1999. Південна Корея — Бразилія — 1:0
- 1997. Південна Корея — Бразилія — 1:2
- 1995. Південна Корея — Бразилія — 0:1
Хто фаворит
Букмекери вважають, що п’ятиразові чемпіони світу мають пробитися до наступного раунду ЧС-2022. Котирування на основний час: перемога Бразилії – 1,28, нічия – 6,10, перемога Кореї – 13,00. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Бразилія – 1,11, Корея – 7,30.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Раніше ми писали, що вболівальники збірної Бразилії зворушливо підтримали Пеле на матчі чемпіонату світу. Король футболу потрапив до лікарні, проте стежить за подіями у Катарі та бажає своїй команді виграти шостий титул.
До речі, на мундіаль бразильці привезли із собою п’ять тонн багажу із розрахунком на те, що вони пробудуть до фіналу.