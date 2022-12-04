Бразилія — Корея: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція матчу з відео повтором голів

У понеділок, 5 грудня, відбудеться матч плей-офф чемпіонату світу з футболу. У 1/8 фіналу зустрічаються збірні Бразилії та Південної Кореї. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн текстову трансляцію матчу із повторами голів.

Бразилія

П’ятиразові чемпіони світу посіли перше місце у групі, навіть програвши Камеруну.

Бразилія – Сербія – 2:0

Бразилія — Швейцарія — 1:0

Камерун – Бразилія – 1:0

Південна Корея

Корейці змогли вийти з групи лише завдяки більшій кількості забитих голів, ніж у Уругваю.

Уругвай – Південна Корея – 0:0

Південна Корея – Гана – 2:3

Південна Корея – Португалія – 2:1

Історія зустрічей

На міжнародній арені національні збірні сім разів перетиналися між собою. У тому числі грали влітку цього року.

2022. Південна Корея — Бразилія — 1:5

2019. Бразилія — Південна Корея — 3:0

2013. Південна Корея — Бразилія — 0:2

2002. Південна Корея — Бразилія — 2:3

1999. Південна Корея — Бразилія — 1:0

1997. Південна Корея — Бразилія — 1:2

1995. Південна Корея — Бразилія — 0:1

Хто фаворит

Букмекери вважають, що п’ятиразові чемпіони світу мають пробитися до наступного раунду ЧС-2022. Котирування на основний час: перемога Бразилії – 1,28, нічия – 6,10, перемога Кореї – 13,00. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Бразилія – 1,11, Корея – 7,30.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що вболівальники збірної Бразилії зворушливо підтримали Пеле на матчі чемпіонату світу. Король футболу потрапив до лікарні, проте стежить за подіями у Катарі та бажає своїй команді виграти шостий титул.

До речі, на мундіаль бразильці привезли із собою п’ять тонн багажу із розрахунком на те, що вони пробудуть до фіналу.