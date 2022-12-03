Гравець Уругваю вдарив директора ФІФА: божевілля після матчу з Ганою

Хіменес був обурений, що арбітр не призначив пенальті

Поєдинок між збірними Уругваю та Гани на ЧС-2022 завершився скандалом. Уругвайці виграли — 2:0, але забитих м’ячів їм не вистачило, щоб вийти у плей-офф. Усе могло вирішити пенальті на останніх секундах зустрічі, але арбітр відмовився використовувати систему VAR.

Форвард команди Едінсон Кавані розбив монітор VAR по дорозі в роздягальню. А захисник команди Хосе Марія Хіменес зайшов ще далі — вдарив ліктем директора ФІФА Коліна Сміта, який також є одним із організаторів турніру.

Зазначимо, якби пенальті було призначено, а уругвайці його реалізували, то саме вони вийшли б у плей-оф чемпіонату світу, маючи кращу різницю забитих і пропущених м’ячів, ніж збірна Південної Кореї.

Огляд матчу Гана — Уругвай

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