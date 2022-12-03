Игрок Уругвая ударил директора ФИФА: безумие после матча с Ганой

Хименес был возмущен, что арбитр не назначил пенальти

Поединок между сборными Уругвая и Ганы на ЧМ-2022 завершился скандалом. Уругвайцы выиграли — 2:0, но забитых мячей им не хватило, чтобы выйти в плей-офф. Все мог решить пенальти на последних секундах встречи, но арбитр отказался использовать систему VAR.

Форвард команды Эдинсон Кавани в сердцах разбил монитор VAR по дороге в раздевалку. А защитник команды Хосе Мария Хименес зашел еще дальше — ударил локтем директора ФИФА Колина Смита, который является также одним из организаторов турнира.

Отметим, если бы пенальти был назначен, а уругвайцы его реализовали, то именно они бы вышли в плей-офф чемпионата мира, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем сборная Южной Кореи.

Обзор матча Гана — Уругвай

Ранее мы публиковали список команд, которые вышли в 1/8 финала чемпионата мира.

Напомним, что на мундиале в Катаре готова устроить сексуальную революцию фанатка сборной Хорватии. Ивана Кньолл с каждым матчем приходит на трибуны во все более откровенных нарядах. И это несмотря на суровые местные законы.