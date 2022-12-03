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Форвард Уругвая взбесился: на ЧМ-2022 он нокаутировал электронного судью (видео)

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Кавани разбил монитор VAR
Кавани разбил монитор VAR. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эдинсон Кавани был злой после вылета команды с чемпионата мира

Сборная Уругвая обыграла Гану (2:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Однако для выхода в плей-офф уругвайцам не хватило ровно одного забитого гола. Забей они еще раз, то по разнице мячей обошли бы в турнирной таблице Южную Корея.

В компенсированное время в штрафной Ганы упал форвард Эдинсон Кавани. Он просил рефери посмотреть видеоповтор, мол было нарушение правил. Но арбитр не стал обращаться к помощи VAR.

Сразу после финального свистка Кавани, уходя вместе с партнерами в подтрибунные помещения, выместил свою злость на мониторе VAR. Мощнейшим ударом Кавани отправил электронного судью в нокаут.

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#Футбол #Эдинсон Кавани #Сборная Уругвая #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре