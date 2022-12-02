Ау, Аю! Гана и Уругвай похоронили друг друга на ЧМ-2022

Для выхода в 1/8 финала уругвайцам не хватило одного гола

Сборные Ганы и Уругвая разыгрывали путевку в плей-офф чемпионата мира. Африканцам хватило бы и ничьи, если бы Португалия не проиграла корейцам. А вот Уругвай устраивала только победа, но даже она ничего не гарантировала. Мы вели онлайн-трансляцию матча Гана — Уругвай.

Ключевой эпизод в матче произошел в середине первого тайма. Уругвайский голкипер сфолил и рефери после подсказки VAR назначил пенальти. К мячу подошел Андре Аю. Он настолько незграбно ударил, что Рочет с легкостью отбил мяч.

После этой неудачи ганцы впали в ступор. Они совершали ошибку за ошибкой и Арраскаета за пару минут с легкостью оформил дубль.

Далее Уругвай решил почему-то играть на удержание счета. По ходу матча тренер усадил на скамейку запасных героя встречи Арраскаету и лучшего своего форварда Суареса. Это и стало роковой ошибкой команды. Ей нужно было как можно больше забивать, ведь в другом матче группы Корея обыграла Португалию — 2:1.

При одинаковых показателях, Корея выше Уругвая в турнирной таблице из-за большего количества забитых голов

Турнирная таблица

Гана — Уругвай — 0:2

Голы: Де Арраскаета (26, 31)

На 21-й минуте Андре Аю (Гана) не забил пенальти (вратарь).

Гана: Ати-Зиги, Алиду, Амарти, Салису, Баба, Партей, Самед (Кьерех, 72), Кудус (Фатаву, 90+8), А. Аю (Букари, 46), Д. Аю (Сулемана, 46), Уильямс (Семеньо, 72).

Уругвай: Рочет, Варела, Хименес, Коатес, Оливера, Де Арраскаета (Каннобио, 80), Бентанкур (Весино, 34), Вальверде, Пеллистри (де ла Крус, 66), Суарес (Кавани, 66), Нуньес (Гомес, 80).

Голы матча

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