Гана - Уругвай: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В пятницу, 2 декабря, будет сыгран матч третьего тура группового этапа между сборными Ганы и Уругвая. Обе команды имеют шансы выйти в 1/8 финала, хотя могут и не попасть туда даже в случае победы. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Гана

В первом туре африканцы выдали шикарный матч с Португалией, но уступили — 2:3.

Во втором матче на ЧМ-2022 Гана сыграла не менее зрелищный поединок с Южной Кореей и выиграла — 3:2.

Уругвай

Уругвайцы стартовали с блеклой ничьи в поединке с Южной Кореи — 0:0.

А потом было поражение от Португалии — 0:2.

Турнирное положение

В группе H перед последним туром известно лишь одно — Португалия уже в 1/8 финала. Остальные три команды сохраняются шансы пробиться в плей-офф.

История встреч

За всю историю команды лишь однажды играли между собой — в четвертьфинале ЧМ-2010. Тогда матча завершился вничью — 1:1, а серию пенальти выиграл Уругвай.

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили такие котировки на этот матч: победа Уругвая — 1,76, ничья — 3,80, победа Ганы — 4,90.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

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ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.