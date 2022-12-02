Гана — Уругвай: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У п’ятницю, 2 грудня, буде зіграно матч третього туру групового етапу між Ганою та Уругваєм. Обидві команди мають шанси вийти до 1/8 фіналу, хоч можуть і не потрапити туди навіть у разі перемоги. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Гана

У першому турі африканці видали шикарний матч із Португалією, але поступилися — 2:3.

У другому матчі на ЧС-2022 Гана зіграла не менш видовищний поєдинок із Південною Кореєю і виграла — 3:2.

Уругвай

Уругвайці стартували бляклою нічиєю в поєдинку з Південною Кореєю — 0:0.

А потім була поразка від Португалії – 0:2.

Турнірне становище

У групі H перед останнім туром відомо лише одне — Португалія вже у 1/8 фіналу. Інші три команди зберігаються шанси пробитися у плей-офф.

Історія зустрічей

За всю історію команди лише одного разу грали між собою – у чвертьфіналі ЧС-2010. Тоді матч завершився внічию — 1:1, а серію пенальті виграв Уругвай.

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили такі котирування на цей матч: перемога Уругваю – 1,76, нічия – 3,80, перемога Гани – 4,90.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що Ліонель Мессі та Войцех Щенсни посперечалися на 100 євро під час матчу Аргентини та Польщі.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.