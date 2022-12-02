Ау, Аю! Гана та Уругвай поховали один одного на ЧС-2022

Для виходу до 1/8 фіналу уругвайцям не вистачило одного голу

Збірні Гани та Уругваю розігрували путівку до плей-офф чемпіонату світу. Африканцям вистачило б і нічиї, якби Португалія не програла корейцям. А ось Уругвай влаштовувала лише перемога, але навіть вона нічого не гарантувала. Ми проводили онлайн-трансляцію матчу Гана — Уругвай.

Ключовий епізод у матчі стався у середині першого тайму. Уругвайський голкіпер сфолив і рефері після підказки VAR призначив пенальті. До м’яча підійшов Андре Аю. Він настільки нескладно вдарив, що Рочет легко відбив м’яч.

Після цієї невдачі ганці впали у ступор. Вони робили помилку за помилкою і Арраскаєта за пару хвилин з легкістю оформив дубль.

Далі Уругвай вирішив чомусь грати на утримання рахунку. Під час матчу тренер посадив на лаву запасних героя зустрічі Арраскаету та найкращого свого форварда Суареса. Це і стало фатальною помилкою команди. Їй потрібно було якнайбільше забивати, адже в іншому матчі групи Корея обіграла Португалію — 2:1.

При однакових показниках Корея вище Уругваю в турнірній таблиці через більшу кількість забитих голів

Турнірна таблиця

Гана — Уругвай — 0:2

Голи: Де Арраскаєта (26, 31)

На 21-й хвилині Андре Аю (Гана) не забив пенальті (воротар).

Гана: Аті-Зігі, Аліду, Амарті, Салісу, Баба, Партей, Самед (К’єрех, 72), Кудус (Фатаву, 90+8), А. Аю (Букарі, 46), Д. Аю (Сулемана, 46), Вільямс (Сем’яно, 72).

Уругвай: Рочет, Варела, Хіменес, Коатес, Олівера, Де Арраскаєта (Каннобіо, 80), Бентанкур (Весіно, 34), Вальверде, Пеллістрі (де ла Крус, 66), Суарес (Кавані, 66), Нуньєс (Гомес, 80).

Голи матчу

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