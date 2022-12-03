Форвард Уругваю розлютився: на ЧС-2022 він нокаутував електронного суддю (відео)

Едінсон Кавані був злий після вильоту команди з чемпіонату світу

Збірна Уругваю обіграла Гану (2:0) у третьому турі групового етапу чемпіонату світу. Однак для виходу в плей-офф уругвайцям забракло рівно одного забитого гола. Забий вони ще раз, то за різницею м’ячів обійшли б у турнірній таблиці Південну Корею.

У компенсований час у штрафному майданчику Гани впав форвард Едінсон Кавані. Він просив рефері подивитися відеоповтор, мовляв, було порушення правил. Але арбітр не став звертатися за допомогою до VAR.

Відразу після фінального свистка Кавані, йдучи разом із партнерами до підтрибунних приміщень, зігнав свою злість на моніторі VAR. Потужним ударом Кавані відправив електронного суддю в нокаут.

Турнірна таблиця у групі Н

Огляд матчу Гана — Уругвай

Раніше ми публікували список команд, які вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату світу.

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