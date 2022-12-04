Бразилия - Корея: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция матча с видео повтором голов

В понедельник, 5 декабря, пройдет матч плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала встречаются сборные Бразилии и Южной Кореи. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн текстовую трансляцию матча с повторами голов.

Бразилия

Пятикратные чемпионы мира заняли первое место в группе, даже проиграв Камеруну.

Бразилия – Сербия — 2:0

Бразилия – Швейцария — 1:0

Камерун – Бразилия — 1:0

Южная Корея

Корейцы смогли выйти из группы лишь благодаря большему количеству забитых голов, чем у Уругвая.

Уругвай – Южная Корея — 0:0

Южная Корея – Гана — 2:3

Южная Корея – Португалия — 2:1

История встреч

На международной арене национальные сборные семь раз пересекались между собой. В том числе играли летом этого года.

2022. Южная Корея — Бразилия — 1:5

2019. Бразилия — Южная Корея — 3:0

2013. Южная Корея — Бразилия — 0:2

2002. Южная Корея — Бразилия — 2:3

1999. Южная Корея — Бразилия — 1:0

1997. Южная Корея — Бразилия — 1:2

1995. Южная Корея — Бразилия — 0:1

Кто фаворит

Букмекеры считают, что пятикратные чемпионы мира должны пробиться в следующий раунд ЧМ-2022. Котировки на основное время: победа Бразилии — 1,28, ничья — 6,10, победа Кореи — 13,00. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Бразилия — 1,11, Корея — 7,30.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Ранее мы писали, что болельщики сборной Бразилии трогательно поддержали Пеле на матче чемпионата мира. Король футбола попал в больницу, однако следит за событиями в Катаре и желает своей команде выиграть шестой титул.

Кстати, на мундиаль бразильцы привезли с собой пять тонн багажа с рассчетом на то, что они пробудут до финала.