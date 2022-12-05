Жена бросила футболиста после матча ЧМ-2022: они были в браке три недели

Адриано поехал к друзьям смотреть футбол и забыл о планах жены

Знаменитый форвард сборной Бразилии и миланского "Интера" Адриано так увлекся матчами чемпионата мира, что забыл о жене. Девушка его не простила и подала на развод.

Адриано поехал к друзьям посмотреть матч сборной Бразилии со Швейцарией на групповом этапе. После футбола он должен был вернуться домой, где его супруга Микаэла организовала вечеринку для близких друзей и родственников.

Однако появился дома Адриано лишь через несколько дней. И проигнорировал расспросы Микаэлы, где он был.

Девушка сильно обиделась и подала на развод. Пара была в браке всего 24 дня.

Адриано самых больших своих достижений добился с "Интером". Он четыре раза выигрывал чемпионат Италии, дважды – Кубок Италии и Суперкубок страны. Со сборной Бразилии выигрывал Кубок Америки-2004 и Кубок Конфедераций-2005.

Напомним, что 5 декабря бразильцы сыграют матч плей-офф ЧМ-2022. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Бразилия — Корея.

Кстати, перед чемпионатом мира Пеле обратился к футболистам сборной Бразилии. Он пожелал команде стать шестикратными чемпионами мира.