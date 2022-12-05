Португалія — Швейцарія: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція матчу з відео повтором голів
Завершальний матч першої стадії плей-офф чемпіонату світу з футболу пройде 6 грудня. У 1/8 фіналу зустрічаються збірні Португалії та Швейцарії. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн текстову трансляцію матчу із повторами голів.
Португалія
Португальці вже після другого туру виграли свою групу.
Португалія – Гана – 3:2
Португалія – Уругвай – 2:0
Південна Корея – Португалія – 2:1
Швейцарія
Команда лише в останньому турі забезпечила собі друге місце у групі.
Швейцарія – Камерун – 1:0
Бразилія — Швейцарія — 1:0
Сербія — Швейцарія — 2:3
Історія зустрічей
На міжнародній арені національні збірні зустрічалися 25 разів. Португалія виграла 9 разів, у Швейцарії – 11 перемог. Ще п’ять поєдинків завершилися внічию. У фінальній частині чемпіонатів світу команди ще не грали між собою.
Хто фаворит
Букмекери вважають, що шанси Роналду та компанії пробитися до наступного раунду ЧС-2022 набагато вищі, ніж у їхніх суперників. Котирування на основний час: перемога Португалії – 1,95, нічия – 3,40, перемога Швейцарії – 4,60. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Португалія – 1,47, Швейцарія – 2,85.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть на платформі Megogo.
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