Португалія — Швейцарія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція матчу з відео повтором голів

Завершальний матч першої стадії плей-офф чемпіонату світу з футболу пройде 6 грудня. У 1/8 фіналу зустрічаються збірні Португалії та Швейцарії. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн текстову трансляцію матчу із повторами голів.

Португалія

Португальці вже після другого туру виграли свою групу.

Португалія – Гана – 3:2

Португалія – Уругвай – 2:0

Південна Корея – Португалія – 2:1

Швейцарія

Команда лише в останньому турі забезпечила собі друге місце у групі.

Швейцарія – Камерун – 1:0

Бразилія — Швейцарія — 1:0

Сербія — Швейцарія — 2:3

Історія зустрічей

На міжнародній арені національні збірні зустрічалися 25 разів. Португалія виграла 9 разів, у Швейцарії – 11 перемог. Ще п’ять поєдинків завершилися внічию. У фінальній частині чемпіонатів світу команди ще не грали між собою.

Хто фаворит

Букмекери вважають, що шанси Роналду та компанії пробитися до наступного раунду ЧС-2022 набагато вищі, ніж у їхніх суперників. Котирування на основний час: перемога Португалії – 1,95, нічия – 3,40, перемога Швейцарії – 4,60. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Португалія – 1,47, Швейцарія – 2,85.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть на платформі Megogo.

Кріштіану Роналду під час чемпіонату світу може пройти шлях від безробітного до найбільш високооплачуваного спортсмена світу.

Португалець близький до переходу в саудівський "Аль-Наср". Контракт буде підписано на 2,5 роки, за сезон Роналду отримуватиме 200 млн євро — це зарплата плюс рекламні доходи.