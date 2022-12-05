Португалия - Швейцария: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция матча с видео повтором голов

Заключительный матч первой стадии плей-офф чемпионата мира по футболу пройдет 6 декабря. В 1/8 финала встречаются сборные Португалии и Швейцарии. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн текстовую трансляцию матча с повторами голов.

Португалия

Португальцы уже после второго тура выиграли свою группу.

Португалия – Гана — 3:2

Португалия – Уругвай — 2:0

Южная Корея – Португалия — 2:1

Швейцария

Команда лишь в последнем туре обеспечила себе второе место в группе.

Швейцария – Камерун — 1:0

Бразилия – Швейцария — 1:0

Сербия – Швейцария — 2:3

История встреч

На международной арене национальные сборные встречались 25 раз. Португалия выиграла 9 раз, у Швейцарии — 11 побед. Еще пять поединков завершились вничью. В финальной части чемпионатов мира команды еще не играли между собой.

Кто фаворит

Букмекеры считают, что шансы Роналду и компании пробиться в следующий раунд ЧМ-2022 намного выше, чем у их соперников. Котировки на основное время: победа Португалии — 1,95, ничья — 3,40, победа Швейцарии — 4,60. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Португалия — 1,47, Швейцария — 2,85.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать на платформе Megogo.

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