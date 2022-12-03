Рот закрой! Роналду наорал на игрока сборной Кореи

Португальцу не понравились слова соперника

В последнем туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии проиграла Южной Кореи. А лидер команды Криштиану Роналду был заменен во втором тайме.

Отправляясь на скамейку запасных Роналду сцепился с одним из игроков корейской команды.

"Перед моим уходом с поля один из соперников попросил меня поскорее покинуть поле. Я приказал ему заткнуться, он не имеет права на такие высказывания, он вообще не должен что-либо комментировать. Если бы меня попросил судья, я бы ускорился, в его словах не было необходимости", – цитирует Криштиану O Jogo.

Напомним, что по ходу чемпионата мира Криштиану Роналду стал безработным. Португалец поехал на турнир в Катар в качестве игрока "Манчестер Юнайтед", однако клуб расторг контракт с 37-летним форвардом. Руководству "МЮ" не понравилось то, как футболист в интервью высказывался о клубе и главном тренере.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.