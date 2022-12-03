Укр

Рот закрой! Роналду наорал на игрока сборной Кореи

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рот закрой! Роналду наорал на игрока сборной Кореи

Португальцу не понравились слова соперника

В последнем туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии проиграла Южной Кореи. А лидер команды Криштиану Роналду был заменен во втором тайме.

Отправляясь на скамейку запасных Роналду сцепился с одним из игроков корейской команды.

"Перед моим уходом с поля один из соперников попросил меня поскорее покинуть поле. Я приказал ему заткнуться, он не имеет права на такие высказывания, он вообще не должен что-либо комментировать. Если бы меня попросил судья, я бы ускорился, в его словах не было необходимости", – цитирует Криштиану O Jogo.

Напомним, что по ходу чемпионата мира Криштиану Роналду стал безработным. Португалец поехал на турнир в Катар в качестве игрока "Манчестер Юнайтед", однако клуб расторг контракт с 37-летним форвардом. Руководству "МЮ" не понравилось то, как футболист в интервью высказывался о клубе и главном тренере.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.

Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.

Теги:
#Футбол #Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре