Рот закрой! Роналду наорал на игрока сборной Кореи
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Португальцу не понравились слова соперника
В последнем туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии проиграла Южной Кореи. А лидер команды Криштиану Роналду был заменен во втором тайме.
Отправляясь на скамейку запасных Роналду сцепился с одним из игроков корейской команды.
"Перед моим уходом с поля один из соперников попросил меня поскорее покинуть поле. Я приказал ему заткнуться, он не имеет права на такие высказывания, он вообще не должен что-либо комментировать. Если бы меня попросил судья, я бы ускорился, в его словах не было необходимости", – цитирует Криштиану O Jogo.
Напомним, что по ходу чемпионата мира Криштиану Роналду стал безработным. Португалец поехал на турнир в Катар в качестве игрока "Манчестер Юнайтед", однако клуб расторг контракт с 37-летним форвардом. Руководству "МЮ" не понравилось то, как футболист в интервью высказывался о клубе и главном тренере.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.
Интересно, что рекламный снимок, на котором Криштиану Роналду и Лионель Месси играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.