"Тигры" порвали Роналду и Ко на ЧМ-2022 (видео)

Португальцы досрочно вышли в плей-офф, а потому сильно не расстроились

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялись решающие матчи группового этапа в квартете H, в частности Португалия сыграла с Южной Кореей.

Игра прошла в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити" и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Азиатских тигров" (прозвище футбольной сборной Южной Кореи). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Поединок прошел на высоких скоростях, но с минимумом моментов. Уже в начале первого тайма европейцам удалось организовать блестящий командный гол, наконечником атаки выступил Рикардо Орта. Корейцы отыгрались спустя 22 минуты. После розыгрыша углового мяч от спины Криштиану Роналду отлетел к Ким Йон Гвону, который и вколотил "снаряд" в пустые ворота. Уже в компенсированное время Хван Хи Чхан забил победный гол.

В параллельном матче Уругвай победил Гану. В итоге сборная Португалии с первого места вышла в плей-офф, корейцы — вторые, опередив Уругвай по дополнительным показателям, Гана — последняя.

Статистика матча Южная Корея - Португалия

Группа H

Видеообзор матча:

Видео голов:

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу в Катаре Португалия стартовала с минимальной победой над Ганой (3:2), а Южная Корея сенсационно дала бой Уругваю (0:0). Во втором туре "Азиатские тигры" уступил Гане (2:3), а "европейские бразильцы" расправилась над уругвайцами (2:0).