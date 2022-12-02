"Тигри" порвали Роналду та Ко на ЧС-2022 (відео)

Португальці достроково вийшли у плей-офф, а тому сильно не засмутилися

У п’ятницю, 2 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбулися вирішальні матчі групового етапу в квартеті H, зокрема Португалія зіграла з Південною Кореєю.

Гра пройшла у столиці Катару Досі на стадіоні "Ед’юкейшн сіті" і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Азійських тигрів" (прізвисько футбольної збірної Південної Кореї). Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Поєдинок відбувся на високих швидкостях, але з мінімумом моментів. Вже на початку першого тайму європейцям вдалося організувати блискучий командний гол, наконечником атаки виступив Рікардо Орта. Корейці відігралися через 22 хвилини. Після розіграшу кутового м’яч від спини Кріштіану Роналду відлетів до Кім Йон Гвона, який і вбив "снаряд" у порожні ворота. Вже компенсований час Хван Хі Чхан забив переможний гол.

У паралельному матчі Уругвай переміг Гану. У підсумку збірна Португалії з першого місця вийшла у плей-офф, корейці – другі, випередивши Уругвай за додатковими показниками, Гана – остання.

Группа H

Відеоогляд матчу:

Відео голів:

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 з футболу в Катарі Португалія стартувала з мінімальною перемогою над Ганою (3:2), а Південна Корея сенсаційно дала бій Уругваю (0:0). У другому турі "Азійські тигри" поступився Гані (2:3), а "європейські бразильці" розправилися над уругвайцями (2:0).