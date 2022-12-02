Корея — Португалія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У третьому турі чемпіонату світу з футболу у п’ятницю, 2 грудня, буде зіграно матч між збірними Південної Кореї та Португалії. Португальці достроково вийшли до 1/8 фіналу, є шанси й у корейців пробитися до плей-офф. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Південна Корея

У першому турі мундіалю корейці зіграли без голів із Уругваєм.

А потім поступилися Гані — 2:3.

Португалія

Португальці видали відмінний стартовий матч із Ганою — 3:2.

А потім була перемога над Уругваєм – 2:0.

Турнірне становище

Команда Португалії вже в 1/8 фіналу, а корейцям потрібно обов’язково перемагати з різницею щонайменше два м’ячі і сподіватися, що в паралельному матчі буде нічия або Уругвай виграє з різницею в один м’яч.

Історія зустрічей

За всю історію команди лише одного разу грали між собою – на ЧС-2002. Тоді корейці виграли – 1:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають фаворитом поєдинку європейську команду. На цей матч такі котирування: перемога Португалії – 1,82, нічия – 4,00, перемога Південної Кореї – 4,20.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що фахівці ніяк не могли визначити, хто забив гол у ворота Уругваю – Кріштіану Роналду чи Бруну Фернандеш.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.