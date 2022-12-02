Корея - Португалия: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В третьем туре чемпионата мира по футболу в пятницу, 2 декабря, будет сыгран матч между сборными Южной Кореи и Португалии. Португальцы досрочно вышли в 1/8 финала, есть шансы и у корейцев пробиться в плей-офф. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Южная Корея

В первом туре мундиаля корейцы сыграли без голов с Уругваем.

А потом уступили Гане — 2:3.

Португалия

Португальцы выдали отличный стартовый матч с Ганой — 3:2.

А потом была победа над Уругваем — 2:0.

Турнирное положение

Команда Португалии уже в 1/8 финала, а корейцам нужно обязательно побеждать с разницей минимум в два мяча и надеяться, что в параллельном матче будет ничья или Уругвай выиграет с разницей в один мяч.

История встреч

За всю историю команды лишь однажды играли между собой — на ЧМ-2002. Тогда корейцы выиграли — 1:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают фаворитом поединка европейскую команду. На этот матч такие котировки: победа Португалии — 1,82, ничья — 4,00, победа Южной Кореи — 4,20.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.