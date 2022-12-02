Корея - Португалия: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В третьем туре чемпионата мира по футболу в пятницу, 2 декабря, будет сыгран матч между сборными Южной Кореи и Португалии. Португальцы досрочно вышли в 1/8 финала, есть шансы и у корейцев пробиться в плей-офф. Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.
Южная Корея
В первом туре мундиаля корейцы сыграли без голов с Уругваем.
А потом уступили Гане — 2:3.
Португалия
Португальцы выдали отличный стартовый матч с Ганой — 3:2.
А потом была победа над Уругваем — 2:0.
Турнирное положение
Команда Португалии уже в 1/8 финала, а корейцам нужно обязательно побеждать с разницей минимум в два мяча и надеяться, что в параллельном матче будет ничья или Уругвай выиграет с разницей в один мяч.
История встреч
За всю историю команды лишь однажды играли между собой — на ЧМ-2002. Тогда корейцы выиграли — 1:0.
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают фаворитом поединка европейскую команду. На этот матч такие котировки: победа Португалии — 1,82, ничья — 4,00, победа Южной Кореи — 4,20.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Ранее мы писали, что специалисты никак не могли определить, кто забил гол в ворота Уругвая — Криштиану Роналду или Бруну Фернандеш.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.