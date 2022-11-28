Ще один вогонь на ЧС-2022: Корея та Гана забили п’ять м’ячів

Африканська збірна відсвяткувала перемогу у матчі

Ще один вогненний матч сьогодні побачили глядачі на чемпіонаті світу з футболу. Після 3:3 у матчі Камерун — Сербія, схожу перестрілку влаштували корейці та ганці. Ми онлайн-трансляцію матчу Південна Корея — Гана.

Стартовий натиск корейців був божевільним. Вони не вилазили зі штрафного майданчика суперника, за 20 хвилин подали сім кутових. І тут спрацювало футбольне правило: не забиваєш ти забивають тобі.

Дві вилазки до воріт Кореї завершились двома голами. Спочатку Салісу скористався плутаниною біля воріт суперника і проштовхнув м’яч. А потім Кудус високо вистрибнув і забив гол.

Але корейців так просто не зламати. За три хвилини Чо Гю Сон зрівняв рахунок, забивши два голи головою після навісу з лівого флангу.

Проте останнє слово у матчі залишилося за Ганою. Кудус оформив дубль, замкнувши простріл.

Південна Корея — Гана — 2:3

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