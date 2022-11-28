Унікальний випадок на ЧС-2022: воротаря поміняли після гімну

Ясін Буну відчув себе погано перед грою

Досить незвичайний інцидент стався перед матчем другого туру групового етапу чемпіонату світу між збірними Бельгії та Марокко.

До стартового складу команди Марокко потрапив воротар Ясін Буну. Він вийшов із партнерами по команді на поле, послухав національні гімни, але у поєдинку так і не зіграв. Його замінив після гімну Мунір Мохамеді.

Як повідомляє Спорт24, Буну отримав пошкодження на передматчевій розминці. Лікарям довелося давати йому знеболювальне. Проте ліки викликали відчуття слабкості, через яке 31-річний голкіпер не ризикнув грати.

До речі, збірна Марокко видала приголомшливий матч проти Бельгії та виграла – 2:0.

Після двох матчів у Хорватії та Марокко по 4 очки, у Бельгії – 3, у Канади – 0. В останньому турі групового етапу марокканці 1 грудня зіграють проти Канади. Нічия та перемога їх точно виведуть до 1/8 фіналу. І також є розклади, що поразка може залишити Марокко на другому місці.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.