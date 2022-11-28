Уникальный случай на ЧМ-2022: вратаря поменяли после гимна

Ясин Буну почувствовал себя плохо перед игрой

Довольно необычный инцидент произошел перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Марокко.

В стартовый состав команды Марокко попал вратарь Ясин Буну. Он вышел с партнерами по команде на поле, послушал национальные гимны, но в поединке так и не сыграл. Его заменил после гимна Мунир Мохамеди.

Как сообщает Спорт24, Буну получил повреждение на предматчевой разминке. Врачам пришлось давать ему обезболивающее. Однако лекарство вызвало ощущение слабости, из-за которого 31-летний голкипер не рискнул играть.

Кстати, сборная Марокко выдала потрясающий матч против Бельгии и выиграла — 2:0.

После двух матчей у Хорватии и Марокко по 4 очка, у Бельгии — 3, у Канады — 0. В последнем туре группового этапа марокканцы 1 декабря сыграют против Канады. Ничья и победа их точно выведут в 1/8 финала. И также есть расклады, что поражение может оставить Марокко на второ месте.

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