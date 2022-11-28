Еще один огонь на ЧМ-2022: Корея и Гана наколотили пять мячей

Африканская сборная отпраздновала победу в матче

Еще один огненный матч сегодня увидели зрители на чемпионате мира по футболу. После 3:3 в матче Камерун — Сербия, похожую перестрелку устроили корейцы и ганцы. Мы онлайн-трансляцию матча Южная Корея — Гана.

Стартовый натиск корейцев был сумсшедшим. Они не вылазили из штрафной площади соперника, за 20 минут подали семь угловых. И тут сработало футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе.

Две вылазки к воротам Кореи завершились двумя голами. Сначала Салису воспользовался неразберихой у ворот соперника и протолкнул мяч. А потом Кудус высоко выпрыгнул и забил гол.

Но корейцев так просто не сломать было. За три минуты Чо Гю Сон сравнял счет, забив два гола головой после навеса с левого фланга.

Однако последнее слово в матче осталось за Ганой. Кудус оформил дубль, замкнув прострел.

Южная Корея — Гана — 2:3

Голы: Чо Гю Сон (58, 61) — Салису (24), Кудус (34, 68)

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