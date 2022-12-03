Рота закрий! Роналду накричав на гравця збірної Кореї

Португальцю не сподобалися слова суперника

В останньому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Португалії програла Південній Кореї. А лідера команди Кріштіану Роналду було замінено у другому таймі.

Вирушаючи на лаву запасних, Роналду зчепився з одним із гравців корейської команди.

"Перед моїм відходом з поля один із суперників попросив мене якнайшвидше покинути поле. Я наказав йому заткнутися, він не має права на такі висловлювання, він взагалі не повинен коментувати. Якби мене попросив суддя, я б прискорився, в його словах не було необхідності", — цитує Кріштіану O Jogo.

Нагадаємо, що в ході чемпіонату світу Кріштіану Роналду став безробітним. Португалець поїхав на турнір у Катар як гравець "Манчестер Юнайтед", проте клуб розірвав контракт із 37-річним форвардом. Керівництву "МЮ" не сподобалося те, як футболіст в інтерв’ю висловлювався про клуб та головного тренера.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram.