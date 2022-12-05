Марокко — Іспанія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція матчу з відео повтором голів

У вівторок, 6 грудня, відбудеться матч плей-офф чемпіонату світу з футболу. У 1/8 фіналу зустрічаються збірні Марокко та Іспанії. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн текстову трансляцію матчу із повторами голів.

Марокко

Африканська команда сенсаційно обійшла у групі срібних та бронзових призерів ЧС-2018 — Хорватію та Бельгію відповідно.

Марокко – Хорватія – 0:0

Бельгія – Марокко – 0:2

Канада — Марокко — 1:2

Іспанія

Критики кажуть, що іспанці спеціально програли останній матч у групі, щоб у плей-офф зіграти з Марокко, а не з Хорватією.

Іспанія – Коста-Ріка – 7:0

Іспанія — Німеччина — 1:1

Японія — Іспанія — 2:1

Історія зустрічей

На міжнародній арені національні збірні тричі перетиналися між собою.

2018. Іспанія — Марокко — 2:2 (ЧМ)

(ЧМ) 1961. Іспанія — Марокко — 3:2 (стик за вихід на ЧС-62)

(стик за вихід на ЧС-62) 1961. Марокко — Іспанія — 0:1 (стик за вихід на ЧС-62)

Хто фаворит

Букмекери вважають, що шанси іспанців пробитися до наступного раунду ЧС-2022 набагато вищі, ніж у їхніх суперників. Котирування на основний час: перемога Іспанії – 1,61, нічия – 3,85, перемога Марокко – 6,90. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Іспанія – 1,28, Марокко – 3,95.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

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