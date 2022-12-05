Марокко - Испания: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция матча с видео повтором голов

Во вторник, 6 декабря, пройдет матч плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала встречаются сборные Марокко и Испании. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн текстовую трансляцию матча с повторами голов.

Марокко

Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.

Марокко – Хорватия — 0:0

Бельгия – Марокко — 0:2

Канада – Марокко — 1:2

Испания

Критики говорят, что испанцы специально проиграли последний матч в группе, чтобы в плей-офф сыграть с Марокко, а не Хорватией.

Испания – Коста-Рика — 7:0

Испания – Германия — 1:1

Япония – Испания — 2:1

История встреч

На международной арене национальные сборные трижды пересекались между собой.

2018. Испания — Марокко — 2:2 (ЧМ)

(ЧМ) 1961. Испания — Марокко — 3:2 (стык за выход на ЧМ-62)

(стык за выход на ЧМ-62) 1961. Марокко — Испания — 0:1 (стык за выход на ЧМ-62)

Кто фаворит

Букмекеры считают, что шансы испанцев пробиться в следующий раунд ЧМ-2022 намного выше, чем у их соперников. Котировки на основное время: победа Испании — 1,61, ничья — 3,85, победа Марокко — 6,90. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Испания — 1,28, Марокко — 3,95.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

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