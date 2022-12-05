Марокко - Испания: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция матча с видео повтором голов
Во вторник, 6 декабря, пройдет матч плей-офф чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала встречаются сборные Марокко и Испании. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн текстовую трансляцию матча с повторами голов.
Марокко
Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.
Марокко – Хорватия — 0:0
Бельгия – Марокко — 0:2
Канада – Марокко — 1:2
Испания
Критики говорят, что испанцы специально проиграли последний матч в группе, чтобы в плей-офф сыграть с Марокко, а не Хорватией.
Испания – Коста-Рика — 7:0
Испания – Германия — 1:1
Япония – Испания — 2:1
История встреч
На международной арене национальные сборные трижды пересекались между собой.
- 2018. Испания — Марокко — 2:2 (ЧМ)
- 1961. Испания — Марокко — 3:2 (стык за выход на ЧМ-62)
- 1961. Марокко — Испания — 0:1 (стык за выход на ЧМ-62)
Кто фаворит
Букмекеры считают, что шансы испанцев пробиться в следующий раунд ЧМ-2022 намного выше, чем у их соперников. Котировки на основное время: победа Испании — 1,61, ничья — 3,85, победа Марокко — 6,90. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Испания — 1,28, Марокко — 3,95.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
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