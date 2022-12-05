Бразилия за тайм уничтожила Корею и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022 (видео)

Пятикратные чемпионы мира шагают в следующую стадию ЧМ-2022

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся очередной матч 1/8 финала Бразилия — Южная Корея.

Встреча первого раунда плей-офф ЧМ-2022 состоялась в Дохе на стадионе 974 и завершилась разгромной победой бразильцев со счетом 4:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

"Пентакампеоне" уже в первом тайме обеспечили себе выход в 1/4 финала, забив 4 гола. За бразильцев отметились Неймар, Ришарлисон, Винисиус и Лукас Пакета. Корейцы только во втором тайме сумели распечатать ворота Алиссона — красивый гол с дальней дистанции на счету Пайк Сенг Хо. Бразильцы могли забить еще, однако во втором тайме точность игроков "Селесао" куда-то исчезла.

Бразилия – Корея — 4:1

Голы: Винисиус, 7, Неймар, 13 (пен.), Ришарлисон, 29, Пакета, 36 – Пайк Син Хо, 76

Предупреждение: Чон У Йон, 44

Бразилия: Алиссон (Вевертон, 80) – Данило (Бремер, 71), Маркиньос, Тьяго Силва, Милитао (Даниэль Алвес, 63) – Неймар (Родриго, 81), Каземиро, Пакета – Винисиус (Мартинелли, 72), Ришарлисон, Рафинья.

Корея: Ким Син Гю – Ким Джин Су (Хон Чхоль, 46), Ким Ен Гвон, Ким Мин Дже, Ким Мун Хван – Хван Хи Чхан, Хван Ин Бом (Пайк Син Хо, 65), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Ли Дже Сон (Ли Кан Ин, 74) – Сон Хин Мин, Чо Гю Сун.

Статистика матча Бразилия - Южная Корея

Таким образом, Бразилия в четвертьфинале мундиаля в Катаре сыграет с Хорватией, которая накануне в серии пенальти обыграла Японию.

Видеообзор матча:

"Телеграф" напоминает, что первом туре ЧМ-2022 в Катаре Бразилия без проблем обыграла Сербию (2:0). Во втором туре "Пентакампеоне" переиграли Швейцарию (1:0), а в 3-м туре сенсационно проиграли Камеруну (0:1), выйдя на поле в экспериментальном составе.

Южная Корея на групповой стадии начала с ничьей против Уругвая (0:0). Затем "Азиатские тигры" уступили Гане (2:3), после чего сенсационно взяли 3 очка в матче с Португалией (2:1).