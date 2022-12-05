Первая серия пенальти на ЧМ-2022! Хорватия отправила "Самураев" домой (видео)

В основное время хорваты и японцы победителя не выявили

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялся матч 1/8 финала Япония — Хорватия.

Встреча первого раунда плей-офф состоялась в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб" и завершилась со счетом 1:1 и в основное время, и в дополнительное, а в серии пенальти победу вырвали хорваты (1:3). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Команды провели равный поединок, который закономерно завершился вничью в основное время. При этом обе сборные забили по голу. В первом тайме за японцев взятием ворот отметился Дайдзэн Маэда. А во второй половине встречи счет сравнял хорват Иван Перишич. В экстра-таймах команды голов не забивали и победитель определился в серии послематчевых пенальти.

В футбольной лотерее героем стал хорватский вратарь Доминик Ливакович, отразивший удары Такуми Минамино, Митомы Каору, Майи Ешиды. У хорватов 1 промах — Марко Ливая пальнул в штангу!

Япония — Хорватия 1:1 (1:3 по пенальти)

Голы: Маэда, 43 — Перишич, 55

Япония: Гонда, Томиясу, Йошида, Танигучи, Ито, Эндо, Морита (Танака, 106), Нагатомо (Митома, 64), Доан (Минамино, 87), Маэда (Асано, 64), Камада (Сакай, 75)

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Модрич (Майер, 99), Крамарич (Пашалич, 68), Перишич (Оршич, 106), Петкович (Будимир, 62, Ливайя, 106)

Статистика матча Япония - Хорватия

Видеообзор матча (обновляется):

Напомним, сборная Японии стала главной сенсацией групповой стадии турнира. В первом туре японцы сенсационно победили немцев (2:1), затем не менее неожиданно уступили Коста-Рике (0:1), а в заключительном туре групповой стадии "Самураи" сделали невероятный камбэк — переиграли команду Испании (2:1), выбив Германию из соревнований.

Хорватия, в свою очередь, начала с ничьей против Марокко (0:0), затем хорваты разгромили Канаду (4:1), после чего в очно противостоянии не пустили Бельгию в 1/8 финала (0:0).