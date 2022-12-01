Хорватия выбила вторую команду мира из ЧМ-2022 (видео)

Вице-чемпионы мира-2018 оставили за бортом ЧМ-2022 команду Бельгии

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре прошли очередные матчи 3-го тура, в частности Хорватия и Бельгия провели игру за путевку в плей-офф.

Встреча состоялась в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али" и завершилась "сухой" ничьей — 0:0. Об этом сообщает Международная федерация футбола на своем официальном сайте.

Футболисты провели отличный поединок на высоких скоростях. Только действие вратарей и невероятное невезение форвардов привело к нулям на табло. Лучший момент в поединке не реализовал Ромелу Лукаку, который во втором тайме, пробивая в пустой угол ворот, попал в штангу.

Хорватия – Бельгия — 0:0

Предупреждение: Дендонкер, 67

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Ковачич (Майер, 90+2), Брозович, Модрич – Перишич, Ливая (Петкович, 64), Крамарич (Пашалич, 64).

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Альдервейрельд, Дендонкер (Тилеманс, 72) – Кастань, де Брюйне, Витсель, Менье (Э. Азар, 88) – Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссар (Т. Азар, 58).

В параллельном матче Марокко обыграло канадцев (1:2). Таким образом, марокканцы выиграли группу F, второе место заняли хорваты. Именно они и вышли в плей-офф ЧМ-2022. Бельгия, сборная которой занимает второе место в рейтинге ФИФА, и Канада попрощались с мундиалем.

Статистика матча Хорватия - Бельгия

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, в стартовом туре ЧМ-2022 Бельгия взяла три очка в поединке с Канадой (1:0), а Хорватия и Марокко поделили очки (0:0). Во втором туре "Красные дьяволы" сенсационно уступили Марокко (0:2), а хорваты разгромили "Кленовых листьев" (4:1).