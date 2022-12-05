Перша серія пенальті на ЧС-2022! Хорватія відправила "Самураїв" додому (відео)

В основний час хорвати та японці переможця не виявили

У понеділок, 5 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся матч 1/8 фіналу Японія – Хорватія.

Зустріч першого раунду плей-офф відбулася в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб" і завершилася з рахунком 1:1 і в основний час, і в додатковий, а в серії пенальті перемогу вирвали хорвати (1:3). Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команди провели рівний двобій, який закономірно завершився внічию в основний час. При цьому обидві збірні забили по голу. У першому таймі за японців взяттям воріт відзначився Дайдзен Маеда. А в другій половині зустрічі рахунок зрівняв хорват Іван Перишич. В екстратаймах команди голів не забивали й переможець визначився у серії післяматчевих пенальті.

У футбольній лотереї героєм став хорватський воротар Домінік Лівакович, який відбив удари Такумі Мінаміно, Мітоми Каору, Майї Йошиди. У хорватів 1 промах — Марко Лівая пальнув у штангу!

Японія — Хорватія 1:1 (1:3 по пенальті)

Голи: Маеда, 43 — Перішич, 55

Японія: Гонда, Томіясу, Йошида, Танігучі, Іто, Ендо, Моріта (Танака, 106), Нагатомо (Мітома, 64), Доан (Мінаміно, 87), Маеда (Асано, 64), Камада (Сакай, 75)

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Баришич, Ковачич (Влашич, 99), Брозович, Модріч (Майєр, 99), Крамарич (Пашалич, 68), Перишич (Оршич, 106), Петкович (Будимир, 106)

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, збірна Японії стала головною сенсацією групової стадії турніру. У першому турі японці сенсаційно перемогли німців (2:1), потім не менш несподівано програли Коста-Ріці (0:1), а в заключному турі групової стадії "Самураї" зробили неймовірний камбек — переграли команду Іспанії (2:1), вибивши Німеччину зі змагань.

Хорватія, у свою чергу, почала з нічиєї проти Марокко (0:0), потім хорвати розгромили Канаду (4:1), після чого в очному протистоянні не пустили Бельгію до 1/8 фіналу (0:0).