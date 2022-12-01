Хорватія вибила другу команду світу із ЧС-2022 (відео)

Віце-чемпіони світу-2018 залишили за бортом ЧС-2022 команду Бельгії

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройшли чергові матчі 3-го туру, зокрема Хорватія та Бельгія провели гру за путівку у плей-офф.

Зустріч відбулася в Ар-Райяні на стадіоні "Ахмед бін Алі" та завершилася "сухою" нічиєю — 0:0. Про це повідомляє Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті.

Футболісти провели чудовий поєдинок на високих швидкостях. Тільки дія воротарів і неймовірна невдача форвардів призвела до нулів на табло. Найкращий момент у поєдинку не реалізував Ромелу Лукаку, який у другому таймі, пробиваючи у порожній кут воріт, влучив у штангу.

У паралельному матчі збірна Марокко обіграла канадців (1:2). Таким чином, марокканці виграли групу F, друге місце посіли хорвати. Саме вони й вийшли у плей-офф ЧС-2022. Бельгія, футбольна збірна якої посідає друге місце у рейтингу ФІФА, і Канада попрощалися з мундіалем.

Статистика матчу Хорватія – Бельгія

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, у стартовому турі ЧС-2022 Бельгія взяла три очки у поєдинку з Канадою (1:0), а Хорватія та Марокко поділили очки (0:0). У другому турі "Червоні дияволи" сенсаційно поступилися Марокко (0:2), а хорвати розгромили "Кленові листя" (4:1).