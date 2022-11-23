Бельгія — Канада: відеоогляд матчу ЧС-2022

Канадці на чемпіонатах світу ще голів не забивали

У першому турі чемпіонату світу з футболу 23 листопада на стадіоні "Ахмед бін Алі" відбудеться поєдинок групи F між збірними Бельгії та Канади. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Бельгія — Канада. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу в Катарі можна зустріти пакистанських уболівальників, які зображують фанатів інших країн, створюючи атмосферу свята футболу.

ЧС-2022 з футболу у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.

Богиня під ліжком, пес-детектив та викрадення у Ріо: це історія Кубка світу з футболу. Доля трофея настільки унікальна, що можна знімати серіал. Цікаво, що переможці мундіалів тепер мають можливість торкнутися Кубка світу лише в день фіналу, а у постійне володіння отримують позолочену бронзову копію.