Бельгия — Канада: видеообзор матча ЧМ-2022

Канадцы на чемпионатах мира еще голов не забивали

В первом туре чемпионата мира по футболу 23 ноября на стадионе "Ахмед бин Али" состоится поединок группы F между сборными Бельгии и Канады. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Бельгия — Канада. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира в Катаре можно встретить пакистанских болельщиков, которые изображают фанатов других стран, создавая атмосферу праздника футбола.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.