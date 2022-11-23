Марокко — Хорватія: відеоогляд матчу ЧС-2022

Ключові моменти поєдинку мундіалю

У першому турі чемпіонату світу з футболу 23 листопада на стадіоні "Аль-Байт" відбудеться поєдинок групи F між збірними Марокко та Хорватії. "Телеграф" веде текстову трансляцію матчу Марокко — Хорватія. А тут ви зможете побачити відео голів та ключових подій зустрічі.

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Нагадаємо, що буквально за дві доби до старту світової першості ФІФА заборонила продавати пиво на стадіонах. Це зажадала влада Катару. Природно, що таке рішення просто розлютило фанатів. І вболівальники Еквадору запустили новий флешмоб на світовій першості. Вони скандували на трибунах: "Хочемо пива, хочемо пива"!