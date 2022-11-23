Марокко — Хорватия: видеообзор матча ЧМ-2022

Ключевые моменты поединка мундиаля

В первом туре чемпионата мира по футболу 23 ноября на стадионе "Аль-Байт" состоится поединок группы F между сборными Марокко и Хорватии. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Марокко — Хорватия. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Напомним, что буквально за двое суток до старта мирового первенства ФИФА запретила продавать пиво на стадионах. Это потребовали власти Катара. Естественно, что такое решение просто взбесило фанатов. И болельщики Эквадора запустили новый флешмоб на мировом первенстве. Они скандировали на трибунах: "Хотим пива, хотим пива"!