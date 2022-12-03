Скандальний український футболіст після росії не прижився у Туреччині

Ракицький припинив співпрацю із клубом "Адана Демірспор"

Колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький залишив турецький клуб Адана Демірспор. Туди він перейшов після кількох матчів за "Шахтар".

Про свій відхід Ракицький повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую, "Адано", що підтримали в непростий період. Я вдячний клубу, президенту, тренеру та вболівальникам! Наша співпраця припинена", — написав Ракицький.

33-річний Ярослав Ракицький цього сезону провів 9 матчів за турецький клуб у всіх турнірах, здійснив один результативний пас і заробив два вилучення.

Нагадаємо, Ракицький налаштував проти себе вболівальників через те, що не співав гімн України під час матчів збірної. А потім перестав викликатися до національної команди після того, як перейшов під час війни на Донбасі до "Зеніту". Після початку повномасштабного вторгнення росії захисник розірвав договір з петербурзьким клубом і повернувся в Україну. Грав за "Шахтар" у благодійних матчах. А потім підписав контракт із "Адана Демірспор".

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