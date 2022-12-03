Скандальный украинский футболист после россии не прижился в Турции

Ракицкий прекратил сотрудничество с клубом "Адана Демирспор"

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул турецкий клуб "Адана Демирспор". Туда он перешел после нескольких матчей за "Шахтер".

О своем уходе Ракицкий сообщил на своей странице в Instagram.

"Спасибо, "Адана", что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам! Наше сотрудничество прекращено", — написал Ракицкий.

33-летний Ярослав Ракицкий в текущем сезоне провел 9 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, совершил один результативный пас и заработал два удаления.

Напомним, Ракицкий настроил против себя болельщиков из-за того, что не пел гимн Украины во время матчей сборной. А затем перестал вызываться в национальную команду после того, как перешел во время войны на Донбассе в "Зенит". После начала полномасштабного вторжения рф защитник разорвал контракт с петербургским клубом и вернулся в Украину. Играл за "Шахтер" в благотворительных матчах. А потом подписал контракт с "Адана Демирспор".

Напомним, Анатолий Тимощук остался в "Зените". В сети всплыли документы, якобы связующий футболиста со спецслужбами рф.