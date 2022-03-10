Тимощук завербован ФСБ россии? В сети всплыли интересные документы (фото)

Футболист может быть связан с российскими спецслужбами.

Известный украинский футболист Анатолий Тимощук, который продолжает работать тренером в питерском "Зените", несмотря на военное вторжение россии в Украину, может быт завербован Федеральной службой безопасности рф.

Об этом сообщил, бывший пресс-секретарь футболиста Виталий Юрченко на своей страничке в Facebook.

По информации Юрченко, несколько лет назад во время бракоразводного процесса Анатолия с женой к нему на почту пришло занимательное письмо от анонима с документами. В них утверждалось, что Тимощук якобы подписал договор о сотрудничестве с ФСБ.

Юрченко намекает, что Анатолий молчит, пока украинцы гибнут от рук россиян, потому что тот завербован ФСБ. Виталий опубликовал, якобы, согласие Тимощука работать на спецслужбы России, а также присягу футболиста. Документы датированы 2012 годом.

"Почему молчит Тимощук? Сейчас украинское сообщество интересуется тем, что Тимощук молчит по поводу войны Украины с Россией. Но случайно ли это молчание? Где-то 4 года назад во время первых новостей о разводе, на email поступило интересное сообщение из 5 фото от неизвестного адресата. Сейчас эти фото в сжатом формате с телефона. Все документы за 2012 год", — написал Юрченко, прикрепивший к посту документы, а также примеры почерка и подписи футболиста.

Ранее сообщалось, что экс-жена Тимощука обвинила его в контрабанде в особо крупных размерах.