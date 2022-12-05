Бразилія за тайм знищила Корею і пробилася у чвертьфінал ЧС-2022 (відео)

П’ятиразові чемпіони світу крокують у наступну стадію ЧС-2022

У понеділок, 5 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбувся черговий матч 1/8 фіналу Бразилія – Південна Корея.

Зустріч першого раунду плей-офф ЧС-2022 відбулася у Досі на стадіоні 974 та завершилася розгромною перемогою бразильців з рахунком 4:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

"Пентакампеоне" вже в першому таймі забезпечили собі вихід до 1/4 фіналу, забивши 4 голи. За бразильців відзначилися Неймар, Рішарлісон, Вінісіус та Лукас Пакета. Корейці лише у другому таймі зуміли вразити ворота Аліссона — красивий гол із дальньої дистанції на рахунку Пайк Сенг Хо. Бразильці могли забити ще, проте у другому таймі точність гравців "Селесао" кудись зникла.

Бразилія — Південна Корея — 4:1

Голи: Вінісіус, 7, Неймар, 13 (пен.), Рішарлісон, 29, Пакета, 36 – Пайк Син Хо, 76

Попередження: Чон У Йон, 44

Бразилія: Аліссон (Вевертон, 80) – Даніло (Бремер, 71), Маркіньйос, Тьяго Сілва, Мілітао (Даніель Алвес, 63) – Неймар (Родріго, 81), Каземіро, Пакета (Мартінеллі, 72) – Вінісіус, Рішарлісон, Рафінья.

Корея: Кім Син Гю – Кім Джин Су (Хон Чхоль, 46), Кім Ен Гвон, Кім Мін Дже, Кім Мун Хван – Хван Хі Чхан, Хван Ін Бом (Пайк Син Хо, 65), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Лі Дже Сон – Сон Хин Мін, Чо Гю Сун.

Статистика матчу Бразилія - ​​Південна Корея

Таким чином, Бразилія у чвертьфіналі мундіалю у Катарі зіграє з Хорватією, яка напередодні у серії пенальті обіграла Японію.

Відеоогляд матчу:

"Телеграф" нагадує, що в першому турі ЧС-2022 у Катарі Бразилія без проблем обіграла Сербію (2:0). У другому турі "Пентакампеоне" перемогли Швейцарію (1:0), а у 3-му турі сенсаційно програли Камеруну (0:1), вийшовши на поле в експериментальному складі.

Південна Корея на груповій стадії почала з нічиєї проти Уругваю (0:0). Потім "Азійські тигри" поступилися Гані (2:3), після чого сенсаційно взяли 3 очки у матчі з Португалією (2:1).