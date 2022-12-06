Вдарив ногою в голову! Легендарний футболіст побився після матчу Бразилії (відео)

Самюель Ето’О потрапив у скандал на мундіалі

Збірна Бразилії впевнено вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Бразильці обіграли Південну Корею — 4:1. На грі був присутній легендарний у минулому футболіст, а нині президент Федерації футболу Камеруну Самюель Ето’О.

Після матчу Ето’О залишав стадіон, дорогою фотографуючись із уболівальниками. Але раптово накинувся на чоловіка, який його знімав. Спочатку його стримали, але потім камерунець вдарив чоловіка ногою в голову, повідомляє La Opinion.

Самюель Ето’О відомий своїми виступами за "Реал", "Барселону", "Інтер", "Челсі". За збірну Камеруну зіграв 118 матчів, забив 56 голів. Ставав олімпійським чемпіоном 2000 року та двічі перемагав у Кубку африканських націй.

Нагадаємо, що збірна Камеруну не змогла вийти з групи, хоча в останньому матчі на турнірі обіграла саме Бразилію.

Раніше ми писали, що знаменитий бразильський форвард Адріано розлучився через ЧС-2022. Футболіст поїхав дивитися матч мундіалю з друзями та зник на кілька днів. Цього йому не пробачила дружина.

До речі, перед чемпіонатом світу Пеле звернувся до футболістів збірної Бразилії. Він побажав команді стати шестиразовими чемпіонами світу.