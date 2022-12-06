Принцесса Испании влюбилась в звезду ЧМ-2022: король уже взял автограф у футболиста
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Леонор Астурийская фанатеет от Гави
Сборная Испании на чемпионате мира 6 декабря сыграет матч 1/8 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Марокко — Испания.
За игрой испанской команды будет пристально следить принцесса Леонор Астурийская. Как пишет Football Espana, 17-летняя Леонор влюблена в 18-летнего полузащитника национальной команды Гави. Старшая дочь короля Филиппа VI не пропускает матчей с участием Гави и обклеила свои школьные принадлежности фотографиями футболиста.
Гави перед чемпионатом мира был признан лучшим молодым футболистом года. На мунидиале полузащитник забил гол в ворота Коста-Рики.
А после игры в раздевалку команды зашел король Филипп VI поздравил игроков и взял для принцессы автограф у Гави.
Ранее мы писали, что главный тренер Испании Луис Энрике пригрозил Феррану Торресу, который встречается с его дочерью. Наставник не готов стать дедушкой.
Кроме того, Луис Энрике запретил футболистам участвовать в оргиях накануне матчей.
Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл.