Принцесса Испании влюбилась в звезду ЧМ-2022: король уже взял автограф у футболиста

Леонор Астурийская фанатеет от Гави

Сборная Испании на чемпионате мира 6 декабря сыграет матч 1/8 финала. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Марокко — Испания.

За игрой испанской команды будет пристально следить принцесса Леонор Астурийская. Как пишет Football Espana, 17-летняя Леонор влюблена в 18-летнего полузащитника национальной команды Гави. Старшая дочь короля Филиппа VI не пропускает матчей с участием Гави и обклеила свои школьные принадлежности фотографиями футболиста.

Гави перед чемпионатом мира был признан лучшим молодым футболистом года. На мунидиале полузащитник забил гол в ворота Коста-Рики.

А после игры в раздевалку команды зашел король Филипп VI поздравил игроков и взял для принцессы автограф у Гави.

Гави подписывает футболку для принцессы

Король и Леонор

Леонор - первая в очереди на престол

Гави - лучший молодой футболист года

Ранее мы писали, что главный тренер Испании Луис Энрике пригрозил Феррану Торресу, который встречается с его дочерью. Наставник не готов стать дедушкой.

Кроме того, Луис Энрике запретил футболистам участвовать в оргиях накануне матчей.

Напомним, что на чемпионате мира настоящий фурор устроила хорватская болельщица Ивана Кньолл.