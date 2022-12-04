Не то, что вы подумали: почему катарцы снимают сексуальную фанатку на ЧМ-2022

Ивана Кньолл, якобы, не нравится местным мужчинам

Хорватская болельщица Ивана Кнолль стала изюминкой чемпионата мира по футболу. Невзирая на строгие местые законы, девушка приходит на стадион в довольно откровенных нарядах. А на пляже позирует в бикини.

На этот раз в соцсетях стал вирусным снимок, на котором колоритный катарский болельщик фотографирует Ивану на трибунах. Лицо его расплылось в довольной улыбке.

На вирусное фото отреагировал известный арабский бизнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаири. Он наставивает, что мужчины фотографировали Кнолль "потому что она им не нравилась и была неподобающе одета".

"К вашему сведению, наши болельщики фотографируют Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета. Вам это подтвердит любой житель Катара", — цитирует Аль-Джефаири "Чемпионат".

Вот какие снимки постит в соцсетях Ивана со стадионов ЧМ-2022:

Напомним, что сборная Хорватии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где 5 декабря сыграет против Японии. А значит фанаты снова смогут увидеть Ивану Кньолл на трибунах.

Кстати, ранее в Катаре заметили самую крутую болельщицу сборной Хорватии. Она популярней даже чем Кньолл.