Не те, що ви подумали: чому катарці знімають сексуальну фанатку на ЧС-2022

Івана Кньолл, нібито, не подобається місцевим чоловікам

Хорватська вболівальниця Івана Кнолль стала родзинкою чемпіонату світу з футболу. Незважаючи на суворі місцеві закони, дівчина приходить на стадіон у досить відвертому вбранні. А на пляжі позує у бікіні.

На цей раз у соцмережах став вірусним знімок, на якому колоритний катарський уболівальник фотографує Івану на трибунах. Обличчя його розпливлося в задоволеній посмішці.

На вірусне фото відреагував відомий арабський бізнесмен Мохаммед Хассан Аль-Джефаїрі. Він наполягає, що чоловіки фотографували Кнолль "бо вона їм не подобалася і була неналежно одягнена".

"Наші вболівальники фотографують Кнолль не тому, що вона їм подобається, а тому, що їм не подобається, як вона неналежно одягнена. Вам це підтвердить будь-який житель Катару", — цитує Аль-Джефаїрі "Чемпіонат".

Ось які знімки постить у соцмережах Івана зі стадіонів ЧС-2022:

Нагадаємо, що збірна Хорватії вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де 5 грудня зіграє проти Японії. А отже, фанати знову зможуть побачити Івану Кньолл на трибунах.

До речі, раніше в Катарі помітили найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії. Вона популярніша навіть ніж Кньолл.