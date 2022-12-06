Принцеса Іспанії закохалася у зірку ЧС-2022: король уже взяв автограф у футболіста

Леонор Астурійська фанатіє від Гаві

Збірна Іспанії на чемпіонаті світу 6 грудня зіграє матч 1/8 фіналу. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Марокко — Іспанія.

За грою іспанської команди пильно стежитиме принцеса Леонор Астурійська. Як пише Football Espana, 17-річна Леонор закохана у 18-річного півзахисника національної команди Гаві. Старша дочка короля Філіпа VI не пропускає матчів за участю Гаві та обклеїла своє шкільне приладдя фотографіями футболіста.

Гаві перед чемпіонатом світу був визнаний найкращим молодим футболістом року. На мунідіалі півзахисник забив гол у ворота Коста-Ріки.

А після гри до роздягальні команди зайшов король Філіп VI, привітав гравців і взяв для принцеси автограф у Гаві.

Гаві підписує футболку для принцеси

Король та Леонор

Леонор — перша у черзі на престол

Гаві — найкращий молодий футболіст року

Раніше ми писали, що головний тренер Іспанії Луїс Енріке пригрозив Феррану Торресу, який зустрічається з його дочкою. Наставник не готовий стати дідусем.

Крім того, Луїс Енріке заборонив футболістам брати участь в оргіях напередодні матчів.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу справжній фурор вчинила хорватська вболівальниця Івана Кньолл.